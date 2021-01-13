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Kaz_Creations 28/01/2021
Portrait de l'ère victorienne - Tons rouges
𝔖𝔦𝔧𝔫𝔞 ℭ𝔯𝔢𝔞𝔱𝔦𝔢, 𝔰
🌨ΧΕΙΜΩΝΙΆΤΙΚΟ ΤΟΠΊΟ 🌨
⛄🎄 ⛄Presente da minha amiga Marcia ⛄🎄 ⛄
Fantasy creation...
𝔖𝔦𝔧𝔫𝔞 ℭ𝔯𝔢𝔞𝔱𝔦𝔢, 𝔰
Happy birthday
Personne célèbre
Dreams - Happy Birthday Theodora ! ♥♥ (107)
Portrait de femme avec un paon
In nero
⛸️ venez patiner mes amies !!! ⛸️
Tango
Venice
Kaz_Creations 13/01/2021
Weisen
Kätzchen und Vögel im Winter
La magia del Natale
Kaz_Creations 17/01/2021
Un petit café
femme avec une cigarette / gris / 🎄💖
Gothic 💙By CattyGirl💙
MAGIC WORLD 6 original, painting,digital art by tonydanis
Life
Femme et enfant
ORIGINAL ART Gary McNamara. Artistic 💙By CattyGirl💙
Vintage creation...
vintage winter
A beautiful green-eyed woman...
Christmas 💙By CattyGirl💙
Brica
Love
Snowman fallen snow
Pinocchio
Kaz_Creations 13/01/2021
BÚÉK!
Buongiorno
Winter Fantasy!
Winter creation...